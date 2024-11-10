أمن القاهرة يواصل مكافحة جرائم السرقات ويضبط مرتكبيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:39 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات .. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل - له معلومات جنائية) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") مستخدماً دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب" الخطف" ، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – شاشة – 7 هواتف محمول – جهاز "لاب توب" –

2 حقيبة يد "بداخلهما متعلقات شخصية") وبمواجهته إعترف بالواقعة المشار إليها وإرتكابه عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأضاف بأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات بيع المسروقات (لعميله سىء النية - له معلومات جنائية -مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) "تم ضبطه" ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بسرقة.

ضبط (موظف بشركة للخدمات والصيانة – سائق بذات الشركة) لقيامهما بسرقة مولد كهربائى خاص بإحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة جهة عملهما بدائرة قسم شرطة القطامية بأسلوب "الفك" ، ونقله بإستخدام سيارة ملك ذات الشركة ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة ، وأضافا بالتصرف فى المولد المستولى عليها بالبيع لعميلهما "سىء النية" (مالك شركة معدات زراعية - مقيم بمحافظة الجيزة) "تم ضبطه" وبحوزته المولد المستولى عليه.

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين – مقيمين بمحافظة القليوبية) تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية "، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب عدد (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.