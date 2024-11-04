نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عن مدينة أكتوبر في غرب القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

مدينة 6 أكتوبر مدينة جديدة ازداد الاهتمام بها مؤخرا من قبل المطورين العقاريين وتوسعت المدينة بشكل كبير في مناطق أخرى في أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، تتبع أكتوبر إداريا محافظة الجيزة، على بعد 32 كيلومترًا غرب القاهرة، وتأسست في 1979 لتخفيف الضغط السكاني عن العاصمة.

تتميز المدينة بتخطيط عمراني حديث ومساحة واسعة، وتضم أحياء سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية. كما تحتوي على مناطق صناعية كبيرة ومؤسسات تعليمية، وصحية، وترفيهية متكاملة. تعد المدينة مركزًا صناعيًا وتجاريًا مهمًا وتوفر بنية تحتية قوية، مما يجعلها وجهة جاذبة للسكن والاستثمار.

في الفترة الأخيرة شهدت أكتوبر نهضة عقارية من قبل الأسماء العقارية الكبرى في السوق المصري رغم كونها مدينة جديدة عمرها كبير نسبيا، ولكنها مثلت توسعا جديدا للقاهرة والجيزة ناحية الغرب.

في السنوات الأخيرة خاصة مع التطورات السياسية زاد الطلب على عقارات المدينة ليس فقط التمليك بل أيضا شقق الإيجار في اكتوبر وأحيائها وهو ما جعلها استثمارا عقاريا رابحا.

أحياء السادس من أكتوبر وتقسيمها

تتنوع الأحياء في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تضم المدينة مجموعة من الأحياء الاقتصادية وأخرى راقية. ورغم اختلاف بعض الأحياء في المرافق الترفيهية ومستوى الرفاهية، إلا أنها تتشارك جميعًا في تقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز. كما تتميز هذه الأحياء ببنيتها العصرية الحديثة.

عدد أحياء أكتوبر يزيد عن 16 حيا، من بين الأحياء الراقية: الحي المتميز، الحي الثامن، حي غرب سوميد، الحي الثالث، والحي الثاني عشر. أما الأحياء المتوسطة فتشمل: الحي الأول، الحي الثاني، الحي الرابع، وحي البشاير. بينما تندرج الأحياء الاقتصادية تحت مناطق مثل: جنوب الأحياء، حدائق أكتوبر، والمنطقة الصناعية.

هناك شقق للبيع وفلل للبيع في اكتوبر في الأحياء العادية ومناطق البناء الأهلي وكذلك في الكمبوندات والمشروعات الخاصة والمشروعات السكنية الحكومية مثل بيت الوطن وسكن مصر ودار مصر ومشروعات اللؤلؤة والياسمين وغيرها.

موقع مدينة السادس من أكتوبر

تتميز مدينة السادس من أكتوبر بموقعها الحيوي في غرب القاهرة ضمن النطاق الإداري لمحافظة الجيزة، على بعد 38 كم من القاهرة الكبرى. ترتبط المدينة بعدة طرق ومحاور هامة، مثل محور 26 يوليو وطريق الواحات وطريق النطرون، مما يسهل الوصول منها وإليها. تقع بالقرب من مدن حديثة مثل الشيخ زايد وحدائق الأهرام والجيزة ومناطق غرب القاهرة، وتوفر خدمات ومرافق متنوعة تغطي جميع مناطقها.

أهم المدن والمناطق القريبة من أكتوبر

أكتوبر قريبة من عدة مدن بغرب القاهرة، وتشمل:

الشيخ زايد: تقع بجوار مدينة 6 أكتوبر، وهي مدينة راقية تحتوي على العديد من المناطق السكنية والتجارية. حدائق الأهرام: تقع بالقرب من أهرامات الجيزة وهي منطقة سكنية كبيرة. مدينة الإنتاج الإعلامي: مجاورة لمدينة 6 أكتوبر وتضم العديد من الاستوديوهات والمرافق الإعلامية. مدينة الجيزة: تبعد نحو 20-30 دقيقة عن أكتوبر وتعتبر من المدن الرئيسية القريبة. حدائق أكتوبر: منطقة سكنية جديدة قرب 6 أكتوبر تتميز بالهدوء والمساحات الخضراء، وتضم مشروعات إسكان متنوعة وخدمات متكاملة والمنطقة بمحاذاة طريق الواحات. مدينة أكتوبر الجديدة هي امتداد لمدينة 6 أكتوبر، تتميز بتخطيط حديث وموقع استراتيجي، وتضم إسكانًا متنوعًا يناسب مختلف الفئات.

تتميز مدينة 6 أكتوبر بقلة الكثافة السكانية، حيث يسكنها نحو 2.5 مليون نسمة على مساحة 400 كيلومتر مربع، مما يقلل من الزحام والتكدس المروري، بالإضافة إلى انتشار المساحات الخضراء فيها.

الاستثمار العقاري والخدمات المتكاملة في أكتوبر

الاستثمار العقاري أو السكن من خلال شراء واحدة من معروض شقق للبيع في اكتوبر أو أي مدينة يتطلب اختيار مدينة متكاملة الخدمات وقريبة من أهم المؤسسات ومناطق التعليم والتسوق والترفيه وكذلك قريبة من فرص العمل، والسكن في أكتوبر يغنيك عن زيارة القاهرة أو أي منطقة أخرى ويمكن عرض خدمات أكتوبر باختصار كالتالي:

المؤسسات التعليمية والجامعات والمدارس في أكتوبر

تضم مدينة أكتوبر مجموعة متنوعة من الجامعات والأكاديميات الخاصة والمدارس الدولية، ومن أبرزها:

الجامعات الخاصة والأكاديميات في أكتوبر

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

جامعة 6 أكتوبر

جامعة النيل

جامعة العلوم والآداب الحديثة

جامعة الأهرام الكندية

معهد أكتوبر للسياحة والفنادق

المعهد العالي للفنون التطبيقية

أكاديمية أخبار اليوم

المدارس الخاصة والدولية والحكومية في أكتوبر

إيكول فرانكو سيتي

مدرسة المستقبل للتعليم الأساسي في منطقة إسكان المستقبل

مدرسة النصر التجريبية في الحي المتميز

مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي

المدرسة المصرية الرائدة للغات

مدرسة التحرير الرسمية للغات، التي تقع في الحي الثاني

المدرسة الإسبانية التجريبية في الحي الثاني

مدارس الشويفات الدولية في دريم لاند

مدارس سيتي إنترناشونال سكول في شارع الدكتور أحمد فخري

مدرسة التراث الدولية، التي تقع في القرية السياحية

المستشفيات في أكتوبر

تتمتع مدينة السادس من أكتوبر بشبكة واسعة من الخدمات الصحية، التي تشمل مجموعة من المراكز الطبية والمستشفيات المجهزة بتقنيات علاجية حديثة. إليك أبرز تلك المستشفيات:

مستشفى جامعة السادس من أكتوبر: تقع على طريق النصر عند المحور المركزي، وتقدم خدمات طبية متنوعة لجميع التخصصات. مستشفى الصفوة: تقع في الحي الأول، شارع عمر بن الخطاب، وتعتبر من المستشفيات الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. مستشفى الزهور: تقع في المجاورة الثالثة بالحي السابع، وتتميز بتقديم خدمات طبية متكاملة. مستشفى دار الفؤاد: تقع في المنطقة السياحية عند محور 26 يوليو، وتشتهر بالتخصص في أمراض القلب والرعاية المتقدمة. مستشفى سعاد كفافي الجامعي: تقع في الحي المتميز، وهي من المستشفيات الجامعية التي تقدم خدمات طبية متميزة وتشمل العديد من التخصصات.

إلى جانب هذه المستشفيات، تتوفر أيضًا مجموعة من العيادات والمراكز الطبية والصيدليات التي تغطي معظم مناطق المدينة.

المولات التجارية والتسوق في أكتوبر

بجانب قربها من مدينة زايد والتي تضم مولات مفتوحة وشهيرة فأكتوبر أيضا تضم مولات ومراكز تجارية بمعايير عالمية ونذكر منها:

مول العرب (طريق الظهير الصحراوي). دايموند مول (بجوار جامعة 6 أكتوبر). مول مصر (طريق الواحات). سيتي سكيب مول (المحور المركزي). فاميلي مول (منطقة السنترال) أركان بلازا وهو من الوجهات المميزة للتسوق والترفيه في أكتوبر.

كمبوندات ومشروعات سكنية لكبار المطورين العقاريين في أكتوبر

تضم أكتوبر العديد من الوحدات السكنية ما بين:

شقق استوديو من غرفة وصالة.

شقق عادية

شقق بحديقة

شقق دوبلكس

فيلات

بنتهاوس

تاون هاوس

قصور

يصعب حصر المشروعات السكنية الخاصة في أكتوبر ومناطقها ولكن نذكر منها:

ماونتن فيو أي سيتي أكتوبر

ماونتن فيو أي سيتي في أكتوبر يتميز بموقعه الاستراتيجي على بعد 5 دقائق من ميدان جهينه ومول العرب، ويتميز بتنوع وحداته السكنية التي تشمل استوديوهات، شقق، وفيلات بمساحات تتراوح بين 60 و400 متر مربع. يوفر الكمبوند مجموعة من الحدائق والمنتزهات المميزة مثل نادي بارك، فولز بارك، وسكاي جاردنز، مما يجعله وجهة مميزة للحياة العصرية.

كمبوند بي اكس بالم هيلز أكتوبر

كمبوند بي اكس بالم هيلز، من تطوير شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، يقع في قلب مدينة 6 أكتوبر بالقرب من المشروعات السكنية الهامة، ويعد واحدًا من أفضل الكمبوندات في أكتوبر. يمتد المشروع على مساحة 370 فدان، ويوفر وحدات متنوعة تشمل شقق سكنية وفيلات تاون هاوس بمساحات متعددة، ليتناسب مع احتياجات وأذواق جميع العملاء

مشروع تريليوم أكتوبر

كمبوند تريليوم 6 أكتوبر يتميز بموقعه القريب من مول العرب وميدان جهينة، بجوار كمبوند ماونتن فيو آي سيتي. يقدم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل شقق منفصلة، دوبلكس، وبنتهاوس، إلى جانب خدمات متكاملة مثل منطقة ألعاب مائية، نادي رياضي، جيم، مطاعم وكافيهات، حضانة، مسجد، وجراجات تحت الأرض، بالإضافة إلى خدمات أمن على مدار الساعة.

مشروع البستان أكتوبر

كمبوند البستان 6 أكتوبر يتكون من مجموعة من المباني السكنية الراقية، ويعتبر من أرخص الكمبوندات السكنية في أكتوبر، حيث يقدم مستوى معيشي مرتفع مقابل السعر. يقع الكمبوند في شارع الكهرباء بالقرب من كمبوند بيتي جنوب الأحياء، مما يجعله موقعًا مميزًا في وسط مدينة السادس من أكتوبر.