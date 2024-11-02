في الدقيقة الرابعة.. حسين الشحات يتقدم للأهلي من صاروخية في شباك سيراميكا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - أحرز حسين الشحات لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى سيراميكا من صاروخية في الدقيقة 4 من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله ويوسف أيمن ورامي ربيعة وأكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأفشة وكريم وليد ومحمد عبد الله.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - محمد صادق - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فجري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

ولعب الأهلي ضد سيراميكا قبل مواجهة اليوم، 8 مباريات في تاريخ مواجهاتهما بالدوري المصري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري الممتاز موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- 0، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين، وهدف لكل من إمام عاشور وعمر كمال عبد الوحد.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 19 هدفاً وتلقت شباكه 4أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و4-1 مرة واحدة موسم 2023-2024.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد 3 أهداف، وهدفين لكل من وسام أبو علي وياسر إبراهيم.