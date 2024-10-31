وزير الري: الاستفادة من مراكز صيانة هيئة الصرف لتعظيم العوائد الاستثمارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 09:32 صباحاً - عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمناقشة سُبل تطوير وتعظيم الإستفادة من مراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الحصر من جانب اللجنة المشكلة لتقييم الحالة الفنية والانشائية لمراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف لتحديد مدى الحاجة لهذه المراكز بحيث يتم صيانة المراكز التى تتطلبها حاجة العمل بهيئة الصرف، أو يتم بحث الاستفادة من هذه المراكز باستغلالها في تنفيذ أنشطة استثمارية شريطة إنتفاء الحاجة الفنية لهذه المراكز.

تعزيز الاستفادة من أملاكها واستثمارها

وأشار الحصر إلى وجود ٤٣٧ مركز صيانة تابع لهيئة الصرف، منها ٣٣ مركز تحتاج لإعادة تأهيل طبقا لحاجة العمل بهيئة الصرف، مع إمكانية الاستفادة من عدد من هذه المراكز باستثمارها كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الإستفادة من أملاك الوزارة واستثمارها.

ووجه "سويلم" بالاستفادة من هذا التقييم بقيام هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة للمراكز التى تتطلبها حاجة العمل بالهيئة، مع دراسة أفضل السبل للاستفادة من المراكز التى انتفت الحاجة لها، مع بدء الإجراءات الفنية والقانونية والمالية الإدارية اللازمة لاستغلال هذه الأملاك، مع استكمال كل أوراق وسندات الملكية والسجل العينى لكافة المراكز.