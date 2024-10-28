وزير الإسكان: انتهينا من 48 مشروعاً للمياه والصرف بالدقهلية بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:29 صباحاً - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمحافظة الدقهلية، تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً لمياه الشرب (إنشاء محطات - توسعة محطات)، بطاقة 439 ألف م3 يومياً، بتكلفة 2.33 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 34 مشروعا للصرف الصحى، بطاقة 112 ألف م3 يومياً، بتكلفة 1.73 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تسليم وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وتشمل، 6 خزانات عالية (كفر الجوهرى سعة 500 م3 – "الرحمانية والمعصرة وميت العز بسعة 1000 م3 لكل خزان" – "دماص وأوليلة بسعة 300 م3 لكل خزان")، وشبكات محطة مياه منية النصر، وشبكات مياه ميت غمر، وتوسعات محطة مياه بلقاس، وتوسعات محطة مياه جاليا، ومحطة مياه نبروه، وغيرها.

وأشار الوزير، إلى أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالحضر بمحافظة الدقهلية، ومنها، توسعات محطة معالجة صرف صحي المنصورة، وصرف صحي المناطق المستجدة ببلقاس، واستكمال صرف صحي ميت غمر(محطات رفع دقادوس – الحاجبى – شرق الرياح – الإمام الشافعى)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى نبروه، وغيرها.

وأضاف اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، 121 منطقة ريفية، نسبتها 23.8 % من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و837 ألف نسمة، بما نسبته 35.3 % من سكان الريف، وتم وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ109 مناطق ريفية، نسبتها 22.2 % من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و417 ألف نسمة، بما نسبته 27.3 % من سكان الريف، وذلك من خلال الهيئة القومية للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالمحافظة، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ26 منطقة ريفية، نسبتها 5.2 % من المناطق الريفية، ويقطنها 479 ألف نسمة، بما نسبته 9.2 % من سكان الريف، وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.