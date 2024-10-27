نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تفتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي في 15 مدينة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأحد عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الجديدة.

يأتي هذا الطرح بإجمالي 6575 وحدة سكنية، منها نسبة 5% (ما يعادل 330 وحدة) مخصصة للمواطنين ذوي الهمم، وذلك في 15 مدينة جديدة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة

القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العبور، الشروق، العاشر من رمضان، السادات، المنيا الجديدة، غرب قنا الجديدة، ناصر (غرب أسيوط)، ودمياط الجديدة.

خطوات الحجز عبر الموقع الإلكتروني:

الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص "مسكن - محور الوحدات": reserve.newcities.gov.eg.

اختيار المدينة والمشروع المراد الحجز به.

تحديد الدور المطلوب: أرضي - متكرر - أخير.

سداد مبلغ جدية الحجز والمصاريف الدراسية باستخدام الرقم المرجعي المستخرج من الموقع.

إرفاق مستند السداد على الموقع الإلكتروني.

تفاصيل الوحدات المتاحة

409 وحدات "جنة" بمساحات تتراوح من 100م2 إلى 150م2.

700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م2 إلى 133م2 في مدينة القاهرة الجديدة.

223 وحدة "جنة" بمساحات تتراوح من 100م2 إلى 150م2 في مدينة 6 أكتوبر.

22 وحدة "دار مصر" بمساحات تتراوح من 100م2 إلى 150م2.

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م2 إلى 118م2 في حدائق أكتوبر.

300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م2 إلى 115م2 في أكتوبر الجديدة.

للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الحجز، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص.