محافظ شمال سيناء: نعمل على تنفيذ توجيه الرئيس السيسي بإطلاق إسم المجاهدة "فرحانة" على أحد الأحياء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 08:33 مساءً - قال اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إنه جاري الاستعداد لتنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بتسمية حي بشمال سيناء، بإسم المجاهدة فرحانة حسين سالم، نظراً لدورها البطولي في خدمة الوطن والقوات المسلحة إبان حرب أكتوبر عام 1973.

وتعد المجاهدة السيناوية فرحانة حسين ، إحدى سيدات قبيلة الريشات بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء هي المرأة الوحيدة التي استطاعت دخول أهم القواعد الإسرائيلية في "كامب ياميت وتصويرها وكانت من المهام الصعبة، واستطاعت الحصول على خريطة مطار الدورة الذي خطط لبنائه اليهود، وقدمتها للمخابرات المصرية، حيث كانت عين المخابرات للطرق والتجوال بالصحراء من سيناء للقاهرة حيث تستدل على طريقها بالنجوم والأفلاك، وقد علمت القوات الإسرائيلية بنشاطها، وتم القبض عليها، لمعرفة مكان عطية سالم "لكنها انكرت معرفة أي من عنه.

كما استطاعت المجاهدة السيناوية فرحانة حسين من خلال في مجال تجارة الملابس من التنقل بين مخيمات العدو الإسرائيلي للحصول على المعلومات وإرسالها للمخابرات المصرية.

وبالرغم من أنها لا تقرأ ولا تكتب لكن بذكائها كانت تنقش البيانات والأرقام على الرمل ثم ترسمها على قطع من القماش بخيوط ثم تقوم بوصلها بجلبابها البدوي.

وكرم محافظ شمال سيناء نجلها عبد المنعم ابراهيم الخميس الماضي لبلوغه السن القانونية وتميزه خلال فتره عمله بديوان عام المحافظة.