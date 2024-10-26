رئيس الوزراء: إنشاء أكثر من 13 ألف وحدة سكنية بأعلى المعايير فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أهالي السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي يتواكب مع النصر التاريخي للدولة المصرية في حرب أكتوبر عام 1973، وصمود المدينة الباسلة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس: أشرفت على تنفيذ مشروعات كبيرة في حاجة إليها المحافظة.

وأشاد مدبولي بمشروع إنشاء واحدت سكانية متميزة لأهالي المحافظة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع مدبولي، اليوم تم تسليم أول مجموعة عقود للمستفيدين من المشروع، حيث يضم 13260 وحدة علي مستوى من التشطيب والتصميم في قلب مدينة السويس، وتم رصف الشوارع لكل المشروع.