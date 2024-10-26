وزير العمل يُسلم عقود لشباب للعمل في دولة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - الوزير جبران للشباب: انتم سفراء بلادكم في الخارج..و"الوزارة " حريصة على توفير فرص عمل لائقة لكم

سَلّم السيد محمد جبران وزير العمل،اليوم السبت، عقود للعمل في دولة الإمارات المُتحدة، لمجموعة من الشباب،كانوا قد تقدموا على فرص العمل هذه، والتي أعلنت عنها "الوزارة"،مؤخراً ،ووفرها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي برئاسة المستشار منال عبدالعزيز ،وذلك على مهنتي" نجار وحداد مُسلح"، برواتب تصل إلى 1700 درهم كل شهر ،حيث اجتاز المُتقدمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة،الاختبارات التي شهدها مركز تدريب مهني بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة ،لتحديد مستوى المهارة ،بالتعاون مع شركات إماراتية..وبحسب بيان رسمي سَلّم الوزير جبران هذه العقود للشباب بمقر "الوزارة"..

وقال الوزير محمد جبران :إن ما يحدث اليوم تأكيد عملي على حرص الوزارة على توفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة،ومؤهلة للعمل،طبقاً لاحتياجات سوق العمل الخارجي ،وأوضح أن عمليات الاختبارات ،والتوعية التي تقوم بها الوزارة هدفها الحفاظ على حقوق العامل وحمايته ،وفي الوقت ذاته صناعة عامل على دراية وعلم ووعي بتشريعات العمل داخل البلد الذي سوف يعمل فيه ،وهو ما يأتي في صالح صاحب العمل أيضا ..ووجه الوزير الشباب إلى أن يكونوا سفراء لبلادهم في الخارج ،وأن يتأكدوا أنهم يحظون بالتواصل ،و بكل الدعم والمتابعة من بلدهم الحريصة دائما على توفير فرص عمل لائقة لهم في الداخل والخارج ،وكذلك "حياة كريمة" تعود بالنفع عليهم ،وعلى وطنهم مصر ، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..وأضاف الوزير أن "الوزارة" مستمرة،و تنسيقًا مع مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ،في توفير فرص عمل للشباب المصري في عددِ من الدول العربية ،والأوروبية..

ونظمت لقاء تسليم العقود اليوم ، الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد،والتي تواصلت هاتفيًا ،مع الشباب الذين تقدموا على هذه الفرص الجديدة أو سجلوا بياناتهم في قاعدة البيانات التي ُتدشنها "الوزارة"،بتوجيه مستمر من الوزير جبران ،وذلك بشأن التواصل مع الشباب الراغب في العمل بالخارج...