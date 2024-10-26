مدبولى: توسعات بمصانع السويس باستثمارات 80 مليون يورو لتعزيز الإنتاج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن خلال زيارتنا اليوم للسويس، تمت زيارة عدد من المصانع التي ساهمت بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة التصدير.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة إكسترا نيوز، أن خلال الجولة تم تفقد مصنع "الألواح الجبسية"، وهى شركة ألمانية متخصصة في هذه الصناعة، فهو أحد المصانع التي تقدم خدماتها لمصر والمنطقة المحيطة.

وأشار إلى أن المصنع سيتم توسيعه بقيمة استثمارات تصل لـ80 مليون يورو، مؤكدًا أن المصنع نفذ عددًا من المشروعات القومية، في العلمين والعاصمة الإدارية.

كما تم تفقد مصنع للأثاث، ومصنع متخصص لإنتاج "الطلمبات"، ففي أقل من سنتين استطاع المصنع أن ينتشر بشكل كبير، والرئيس عبدالفتاح السيسي قدم له الدعم من أجل تنشيط الاستثمار.