نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية تعلن بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية عن بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 2025 اعتبارًا من يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 وحتى السبت 16 نوفمبر 2024.

يمكن تقديم الطلبات من خلال مراكز وأقسام الشرطة في كافة مديريات الأمن، أو عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية، أو الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة.

تفاصيل التقديم لحج القرعة 2025

يتم تقديم الطلبات بشكل شخصي دون التقيد بمحل الإقامة.

يمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني بوابة وزارة الداخلية.

كما يمكن تقديم الطلبات عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم 27983000 – 02.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وكامل الأهلية القانونية.

وكامل الأهلية القانونية. ألا يقل العمر عن 25 عامًا لمقدم الطلب.

لمقدم الطلب. المرافق الوجوبي لكبار السن (70 عامًا فأكثر) يجب أن يكون من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

يُشترط عدم سبق أداء فريضة الحج طوال حياة المتقدم.

يُمنع سفر المرضى المصابين بأمراض خطيرة أو معدية وفقًا لضوابط وزارة الصحة.

إجراءات التقديم

يمكن تقديم طلب الحج إما ورقيًا في مراكز الشرطة أو إلكترونيًا عبر الإنترنت.

سيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لاختيار الفائزين بفرصة الحج.

من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لاختيار الفائزين بفرصة الحج. يُسمح للمرافق بالسفر في حالة وفاة مقدم الطلب بعد سداد التكاليف.

الشروط الصحية

يُشترط أن يكون المتقدم والمرافق بحالة صحية جيدة وخاليًا من الأمراض الممنوعة للحج مثل الفشل الكلوي، السمنة المفرطة، أمراض القلب المتقدمة، السرطان، وغيرها.

يجب على الحجاج استكمال التطعيمات المطلوبة مثل تطعيم الالتهاب السحائي وكورونا.

تخصيص تأشيرات لكبار السن

تم تخصيص نسبة 1% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم، ويتم استبعادهم من القرعة العامة ويتم اختيارهم بالتزكية.

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