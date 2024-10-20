الأهلي يصل ملعب محمد بن زايد استعدادا لمواجهة سيراميكا فى السوبر المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - وصلت منذ قليل حافلة فريق الأهلي إلى ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة استعدادا لمواجهة سيراميكا، والتي تجمعهما مساء اليوم الأحد فى نصف نهائي كأس السوبر المصري .

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيم منها 21 نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 22، وحتى النسخة رقم 20 أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من النسخة الماضية رقم 21، والتي أقيمت في ديسمبر 2023، أقيمت البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة، وتقام نسخة هذا العام بين أربعة أندية، الأهلي بطل الدوري وبيراميدز بطل كأس مصر وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفريق تختاره اللجنة المنظمة، ووقع الاختيار على نادي الزمالك.

التقى الأهلي مع سيراميكا مرة واحدة في كأس السوبر المصري، حيث لعب الفريقان في نفس الدور نصف النهائي بالنسخة الماضية، وفاز الأهلي بهدف أحرزه جوستيك أرثر لاعب سيراميكا في مرمى فريقه، ووصل للنهائي وفاز بالبطولة بعد تغلبه على مودرن سبورت 4-2، عندما كان اسمه مودرن فيوتشر.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة أربع عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.