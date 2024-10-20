وزير الخارجية: قضية المياه وجودية لمصر.. ونحتفظ بحقنا في الدفاع عن الأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أنه تباحث مع وزيرة الخارجية الرومانية في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها قضية المياه، باعتبارها قضية وجودية لمصر.

وتابع عبد العاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو،: شرحت للوزيرة مدى أهمية قضية المياه وتم إطاحتها بكل مسارات التفاوض التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار 13 عاما دون جدوى، وما أعلنته مصر من توقف المسار التفاوضي واحتفاظ مصر بحقنا في الدفاع عن الأمن المائي، بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».