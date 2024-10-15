ولي العهد السعودى ينقل إلى الرئيس السيسى تحيات خادم الحرمين الشريفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - نقل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر، حيث اصطحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.