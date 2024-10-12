محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية في مستهل زيارته للمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - استقبل اليوم السبت اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في مستهل زيارته لمحافظة الغربية لإلقاء محاضرة بجامعة طنطا حول "بناء الإنسان في الإسلام"، وذلك ضمن مشروع دار الإفتاء لنشر الوعي في الجامعات المصرية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالغربية.

وأعرب فضيلة المفتي خلال لقائه بمحافظ الغربية عن تقديره وامتنانه على حفاوة وحسن الاستقبال، موجهًا الشكر للمحافظ على حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر.

كما أكد فضيلة مفتي الجمهورية على استعداد دار الإفتاء لكل أوجه التعاون مع المحافظة وتقديم الخدمات الإفتائية اللازمة، معربًا عن التعلق الروحي لفضيلته بالمحافظة.

ومن جانبه أعرب محافظ الغربية، عن خالص الامتنان والترحيب بزيارة فضيلة مفتي الجمهورية للمحافظة، مشيدًا بدور دار الإفتاء الكبير في نشر مفاهيم الدين الوسطي، والحفاظ على وحدة الأسرة المصرية وعلاج الكثير من القضايا التي تمس المجتمع المصري.

وأكد محافظ الغربية على أن قضية بناء الوعي الصحيح تتطلَّب تكاتف جهود جميع المؤسسات، سواء الدينية أو التعليمية؛ وذلك بهدف بناء جيل متفهم لقضايا وطنه، وقادر على مواجهة التحديات.