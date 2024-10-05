نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم العالمي للمعلم.. خبير تربوي يوضح ما يحتاج إليه وما هو مطلوب منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن المعلم هو أهم عناصر المنظومة التعليمية، وعلى يده فقط يتوقف نجاح تلك المنظومة في تحقيق أهدافها، وهو الجندى الحقيقي في ميدان التعليم الذى يعرف كل كبيرة وصغيرة عنه، وهو العنصر الواجب تواجده في كل القررات المتصلة بالتعليم، والمعلم المصرى كان ومازال وسيظل رمز وقدوة لكل أفراد المجتمع، وفضل المعلم على الجميع سواء على الطبيب، أوالمهندس أوالضابط أوالقاضي أوالمحامي أواستاذ الجامعة وغيرهم ولا أحد يستطيع انكار ذلك ؛ ويحتاج المعلم المصرى إلى ما يلي:

- يحصل على ما يكفل له حياة كريمة تجعله يتفرغ ذهنه للتعليم فقط، ولا يفكرفي اعطاء دروسا خصوصية، بما يقضى على تلك المشكلة.

-أن يتم تقديره ليس ماديا فقط ولكن معنويا واجتماعيا أيضا، هو وأسرته.

- أن تكون الأولوية في المكافآت والمميزات للمعلم داخل الفصل ثم تقل تدريجيا مع من يعملون بالإدارات والمديريات التعليمية، بما يمنع الجميع من التهرب من العمل داخل المدرسة.

- التعامل اللائق معه من جميع الأفراد المسؤلين عن التوجيه والاشراف عليه ومتابعته، من خلال توجيهه فقط وليس تصيت أخطائه.

- التعامل اللائق معه من قبل قياداته وأن تتسم التحقيقات معه بالسرية بما يحفظ هيبته.

-منع التهكم أو السخرية منه في الدراما.

-التفرغ التام للتدريس بعيدا عن التكليفات الأخرى بالمدرسة مثل الأمن أو شئون الطلاب.

- الحصول على نصاب عادل من الحصص بما يمكنه من شرح الدروس بكفاءة وفعالية.

- اشراكه في جميع القرارت المتصلة بالعملية التعليمية إذ لا منطق من استبعاده منها لأنه الأدرى بها.

-الانصات بشكل جيد إلى ارائه فيما يتم اتخاذه من قررات في ميدان عمله.

-تكريم المميزين من المعلمين في احتفالات سنوية تجرى لهم على مستوى الدولة.

-سن القوانين والتشريعات الرادعة التى تحميه من اى تعدى عليه من قبل الطلاب أو أولياء الأمور بسبب عمله

. منحه وأسرته مميزات وتخفيضات في كل الجهات والمصالح والخدمات.

وأضاف الدكتور تامر شوقي: ولكن ما الخصائص التى يجب أن يمتلكها المعلم الذى يستحق كل هذه الحقوق:

- الأمانة في العمل

- اتقان مادته الدراسية بكل تفاصيلها بما يمكنه من تبسيط شرحها للطلاب.

- التمكن من طرق التدريس المختلفة التى يستطبع من خلالها مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب أثناء الشرح

-عفة اللسان والبعد عن البذاءة في القول سواء أمام طلابه أو على وسائل التواصل الاجتماعي

- العمل بإخلاص بعيدا عن مقولة على قدر فلوسهم

- القدرة على التعامل مع الأنماط المختلفة من شخصيات الطلاب واحتوائهم

- العدل والموضوعية في علاقته بجميع الطلاب لا يميز بين طالب وغيره الا في ضوء جهدهم الدراسى

- التمتع بخصائص الصحة النفسية الجيدة مثل الثبات الانفعالي والقدرة على مواجهة الضغوط، والتسامح

- التمسك بالقيم الاخلاقية مثل الصدق، الالتزام بالمواعيد، وحب العمل

- التعاون مع زملائه في العمل وإدارة مدرسته.

- يمثل قدوة ونموذج سلوكي وأخلاقي لطلابه.

-الترفع عن تعاطى أى أجر من الطالب

واختتم الخبير التربوي، قائلا:" ولا شك أنه من الصعب أن تجتمع تلك الصفات في معلم واحد بل يكفي سعيه إلى تحقيق اكبر قدر منها".