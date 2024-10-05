نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. رسالة من وزير التعليم للمعلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وقال الوزير في رسالته: أتقدم بخالص التهنئة والتحية والتقدير والاحترام للمعلم المصري، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق يوم ٥ أكتوبر من كل عام.

و أضاف وزير التعليم: وإذ أؤكد تقديري للمعلم المصري صاحب الرسالة السامية والعماد الأساسي الذي تضع الدولة على عاتقه بناء الأمة وإعداد أجيال تقود المستقبل.

وتابع عبد اللطيف: كما أتوجه برسالة إعزاز وتقدير لكل معلم يقدم رسالة العلم لأبنائنا الطلاب ويغرس بداخلهم القيم والمبادئ بكل إخلاص وتفاني ويمهد لهم الطريق لمستقبل أفضل، مؤكدا دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والدولة المصرية بمختلف جهاتها ومؤسساتها للمعلم المصري وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم له لتقديم رسالته على الوجه الأمثل وليحيا حياة كريمة.