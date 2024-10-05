نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مليار جنيه و3 بنزينات.. مجدي عبدالغني عن حجم ثروته: "البحر بيحب الزيادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على الشائعات التي تتحدث عن حجم ثروته الكبير، وذلك من خلال حلقة من برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر.

خلال المقابلة، ذكرت ياسمين عز أن هناك من يقول إن عبدالغني يمتلك مليار جنيه، إضافة إلى امتلاكه محطات بنزين وعدة أعمال في الإعلام الرياضي.

رد عبدالغني على هذه الأخبار بسخرية، قائلًا: "مليار جنيه.. الحمد لله، وعندي 3 بنزينات، مش محتاج أطلع في برامج، بس البحر بيحب الزيادة، مش بخاف من العين، الحمد لله".

أما عن مسألة الزواج الثاني بعد امتلاكه لهذه الثروة، فقد أوضح عبدالغني موقفه، قائلًا: "أنا من الناس اللي بيحب يحافظ على بيته وأولاده".

وأشار إلى أن عائلته تتأثر بالشائعات التي يتعرض لها، مثل الإشاعة الأخيرة التي ادعت قيامه بعمل سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.

عبدالغني أكد على أن الشائعات دائمًا ما تحيط به، لكنه يحاول الحفاظ على استقراره العائلي وعدم التأثر بها.