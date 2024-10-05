نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر ليوم السبت 5 أكتوبر 2024: تحذيرات من الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر اليوم، السبت 5 أكتوبر 2024، حالة طقس متقلبة وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما يكون حارًا خلال النهار في معظم أنحاء البلاد.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين من بعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على الحركة في بعض المناطق، كما قدمت نصائح هامة لتجنب المخاطر المحتملة.

تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

حذرت خرائط الطقس الصادرة عن الهيئة من تشكّل الشبورة المائية صباحًا، والتي قد تكون كثيفة خاصة في المناطق الزراعية والطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية. ستتأثر بعض المناطق بشكل خاص مثل وسط سيناء، مدن القناة، وشرق القاهرة.

هذه الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية، مما يشكل خطرًا على السائقين.

وفي هذا السياق، أوصت الأرصاد بتوخي الحذر الشديد أثناء القيادة على تلك الطرق، وأكدت على ضرورة التوقف فورًا عند انعدام الرؤية.

كما نصحت باستخدام الإشارات الضوئية في السيارة والابتعاد عن الطريق الرئيسي حتى تتحسن الرؤية.

حالة الرياح والسحب

يتوقع خبراء الأرصاد أن تهب رياح معتدلة على مناطق مختلفة من البلاد، مع نشاط مؤقت للرياح على فترات متقطعة في بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

هذه الرياح قد تزيد من الشعور بتغير الأجواء، خاصة في الفترات الصباحية والمسائية.

من جهة أخرى، من المتوقع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من شمال البلاد، مما سيساهم في تحسين الأجواء وتلطيفها خلال ساعات النهار.

حالة الطقس ليلًا

سيكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لكن من المتوقع أن يكون مائلًا للبرودة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

في بعض المناطق، مثل مدينة سانت كاترين، قد تصل درجات الحرارة إلى مستويات منخفضة، حيث سجلت 12 درجة مئوية.

تفاصيل الظواهر الجوية في المناطق المختلفة

القاهرة الكبرى : من المتوقع انتشار الشبورة المائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، مع رياح نشطة تصل سرعتها إلى 30 كم/الساعة. تسود أجواء غائمة جزئيًا، وتتراوح نسبة الرطوبة بين 35% و80%.

: من المتوقع انتشار الشبورة المائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا، مع رياح نشطة تصل سرعتها إلى 30 كم/الساعة. تسود أجواء غائمة جزئيًا، وتتراوح نسبة الرطوبة بين 35% و80%. الوجه البحري : تظهر الشبورة المائية في الصباح، مع رياح معتدلة تصل سرعتها إلى 24 كم/الساعة. الأجواء غائمة جزئيًا، والرطوبة تتراوح بين 40% و85%.

: تظهر الشبورة المائية في الصباح، مع رياح معتدلة تصل سرعتها إلى 24 كم/الساعة. الأجواء غائمة جزئيًا، والرطوبة تتراوح بين 40% و85%. السواحل الشمالية الغربية : تشهد المنطقة شبورة مائية مع رياح معتدلة بسرعة 28 كم/الساعة وأجواء غائمة جزئيًا. الرطوبة النسبية تتراوح بين 50% و90%.

: تشهد المنطقة شبورة مائية مع رياح معتدلة بسرعة 28 كم/الساعة وأجواء غائمة جزئيًا. الرطوبة النسبية تتراوح بين 50% و90%. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة : قد تكون الشبورة كثيفة، خاصة في وسط سيناء ومدن القناة. تبلغ سرعة الرياح 26 كم/الساعة، مع أجواء غائمة جزئيًا ورطوبة نسبية بين 55% و90%.

: قد تكون الشبورة كثيفة، خاصة في وسط سيناء ومدن القناة. تبلغ سرعة الرياح 26 كم/الساعة، مع أجواء غائمة جزئيًا ورطوبة نسبية بين 55% و90%. جنوب ووسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : الرياح قد تكون نشطة أحيانًا وتصل سرعتها إلى 30 كم/الساعة، مع أجواء مشمسة ورطوبة تتراوح بين 30% و60%.

: الرياح قد تكون نشطة أحيانًا وتصل سرعتها إلى 30 كم/الساعة، مع أجواء مشمسة ورطوبة تتراوح بين 30% و60%. شمال ووسط الصعيد : نشاط الرياح يكون ملحوظًا في بعض الفترات، وتصل سرعتها إلى 30 كم/الساعة، مع أجواء مشمسة ورطوبة تتراوح بين 20% و60%.

: نشاط الرياح يكون ملحوظًا في بعض الفترات، وتصل سرعتها إلى 30 كم/الساعة، مع أجواء مشمسة ورطوبة تتراوح بين 20% و60%. جنوب الصعيد: تشهد المنطقة رياح معتدلة بسرعة 24 كم/الساعة، وأجواء مشمسة، ورطوبة نسبية تتراوح بين 15% و35%.

حالة البحرين

البحر المتوسط : تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى متر ونصف، وتكون الرياح السطحية شمالية شرقية.

: تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر إلى متر ونصف، وتكون الرياح السطحية شمالية شرقية. البحر الأحمر: يتوقع أن تكون حالة البحر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق

تشير التوقعات إلى تفاوت درجات الحرارة في جميع أنحاء مصر. فيما يلي نظرة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 20 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 34 درجة مئوية، الصغرى 25 درجة.

الأقصر: العظمى 37 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة.

أسوان: العظمى 38 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة.

توصيات هامة للمواطنين

في ظل التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ينصح السائقون بتوخي الحذر الشديد على الطرق السريعة، خاصة في المناطق التي تشهد تشكل الشبورة المائية، كما يُفضل تجنب السفر خلال الفترات التي يتوقع فيها انعدام الرؤية.

وأخيرًا، يُنصح بتجنب الأنشطة الخارجية المجهدة خلال فترة النهار في المناطق الحارة، وارتداء الملابس المناسبة لدرجات الحرارة المنخفضة ليلًا، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.