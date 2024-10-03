نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تختتم البرنامج التدريبي للسيدات بأوسيم على ريادة الأعمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابعت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، انتهاء عمل الدورة التدريبية (السيدات يمضين قدمًا ) لتدريب سيدات مركز ومدينة اوسيم للدخول إلى مجال ريادة الأعمال والذى أقيم فى الفتره من ١١/٨/٢٠٢٤ حتى ١٥ / ٨ / ٢٠٢٤ والممول من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذلك فى إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتنظيم وعقد عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التى تهدف إلى تأهيل وصقل المهارات والخبرات لسيدات وفتيات المحافظة وتشجيعهن علي دخول سوق العمل الحر.

وأكدت نائب محافظ الجيزة، أن برنامج السيدات يمضين استهدف تدريب ١٨ سيدة بمركز ومدينة اوسيم على ورش عمل لريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروع بوسائل متعدده ومتطورة لصقل مهارات وخبرات السيدات لاقتحام سوق العمل الحر وإيجاد مصدر رزق لهولاء السيدات وأسرهم.

وأشارت هند عبد الحليم أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون المحافظة مع عدد من الجهات المعنية لتبني وتفعيل دور المرأة والأسرة فى إقامة مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وذلك أيضًا فى إطار المبادرة الرئاسية بدايه والتى تم إطلاقها لرعاية الأسر الأولي بالرعاية والقضاء على البطالة والاستفادة القصوى من منظمات المجتمع المدني وذلك لتدريب السيدات والأسر بالقرى والمراكز قبل حصولهم على التمويل على عدد من الصناعات والحرف البسيطة.

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