أخبار مصرية

الرئيس السيسي لـ رئيس الإمارات: أشكرك على إصرارك لتكون معنا رغم...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ اليوم الخميس، عن شكره وترحيبه بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له ، لحضوره حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في كلمة وجهها إلى الرئيس الإماراتي - : "أخي وصديقي الحبيب الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات اسمح لي أن أرحب بك والوفد المرافق لك ..واسمح لي أن اشكرك على إصرارك لتكون معنا رغم انشغالاتك الكثيرة .. وجودك معنا شرف كبير .. كل الشكر لك .. نسأل الله أن يحفظك ويحفظ بلادنا من كل شر وسوء".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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