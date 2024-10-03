أخبار مصرية

عروض قوات الدفاع الجوي والمظلات والمشاة خلال حفل تخرج دفعات الكليات العسكرية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، عرض قوات المشاة والمدفعية والمدرعات وقوات الدفاع الجوي، وسلاح الحرب الإلكترونية وسلاح الإشارة، وهيئة الإمداد والتموين، بالاشتراك مع قوات المظلات.؛ خلال فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024.

وشهدت احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، عدة عروض جوية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وقال العميد ياسر وهبة خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية: "إننا اليوم نشهد افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية في مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة".

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الاكاديمية والكليات العسكرية 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيلما تسجيلا بعنوان "الجمهورية الجديدة" يستعرض فيه جهود الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية، لتأسيس جمهورية جديدة مواكبة للعصر تليق بمكانة مصر وشعبها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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