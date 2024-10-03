الرئيس السيسي يمنح الأنواط لأوائل خريجى الأكاديمية والكليات العسكرية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأنواط لأوائل خريجى الكليات العسكرية، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكريه2024.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

وقال العميد ياسر وهبة خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، إننا اليوم نشهد افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية فى مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.