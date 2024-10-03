سفير الكويت بالقاهرة : الأمة العربية بحاجة ماسة لاستحضار روح أكتوبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - أكد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة إن نصر اكتوبر المجيد عام ١٩٧٣ يظل نقطة مضيئة في تاريخ العرب الحديث رغم مرور اكثر من خمسة عقود على ذكراه ، موضحا إن الجيش المصري حقق بإرادته واحدة من أكبر ملاحم البطولة والفداء في التاريخ المعاصر وألحق بالعدو هزيمة موجعة لا تزال تتردد اصداؤها حتي اليوم ويتم تدارس تفاصيلها في المعاهد العسكرية المتخصصة في كافة انحاء العالم بما انطوت عليه من تكتيكات جديدة وأساليب قتالية مبتكرة حيث برع في استخدام وتوظيف الموارد البشرية والعسكرية ،وهو ما يبعث على الفخر والاعتزاز لدي كل مواطن عربي.

واعرب الغانم في تصريح بهذه المناسبة عن فخره واعتزازه بالدور الذي لعبته الكويت والدول العربية في دعم المجهود العسكري المصري لتحرير الأرض المحتلة ، مؤكدا أن الشعب الكويتي باسره التف وراء قيادته من اجل تقديم كافة صور الدعم المعنوي والمادي إلى الأشقاء على الجبهتين المصرية والسورية في ذلك الوقت.

واشار سفير دولة الكويت الي قرار القيادة الكويتية بارسال لواء اليرموك المدرع بكل عدته وعتاده الذي يعادل ثلث حجم جيش الكويت انذاك الي الجبهة الشرقية ، اضافة الي عدد من طائرات النقل والقتال كمساهمة وواجب قومي لنصرة الحق العربي واستعادة الكرامة والتصدي لغطرسة العدو الذي بني دعايته على انه لا يقهر .

واوضح سفير دولة الكويت ان دعم بلاده لم يقتصرعلى الجانب العسكري فقط بل قامت بدور مواز علي الصعيد الاقتصادي بتزعم جبهة حظر تصدير النفط الي الدول الداعمة للعدو واحدثت تلك الخطوة صدمة شديدة الوقع على الرأي العام في اوربا وامريكا الذي بدأت قطاعات واسعة منه تدرك عدالة القضية العربية وتؤمن بحق العرب المشروع في استعادة اراضيهم .

وأشار السفير الكويتي الي اهمية استحضار تلك الذكرى في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة حاليا والتي تتعرض لعدوان غاشم وضربات متواصلة اغلب ضحاياها اشقائنا من المدنيين الأبرياء في فلسطين ولبنان مؤكدا على ضرورة العمل على تغليب لغة العقل ووقف القتال والعمل على عدم اتساع رقعتة والضغط على سلطات الاحتلال في اسرائيل لوقف العدوان الظالم مشيداً بالدور الذي تقوم به مصر على كافة الاصعدة و المسارات لوقف العدوان الظالم على غزة و لبنان .

وتقدم السفير غانم صقر الغانم بخالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين للانتصار التاريخي الساحق الذي حققه جيش مصر العظيم يوم السادس من أكتوبر ١٩٧٣ ، مشيرا الي أنها مناسبة أيضا لتذكر تضحيات الشهداء ومن بينهم 42 شهيداً كويتياً ارتقوا الي عنان السماء على ارض مصر الشقيقة دفاعاً عن الحق والكرامة جنبا الي جنب مع اشقائهم المصريين