بيلاروس تطور منظومة جديدة مضادة للدرونات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:29 مساءً - أعلنت لجنة الدولة للصناعة العسكرية في بيلاروس عن تطوير منظومة جديدة مضادة للدرونات.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للجنة:"تمكن الخبراء في بيلاروس من تطوير منظومة متنقلة لمواجهة المركبات الجوية الصغيرة بدون طيار، أطلق عليها اسم "Sapsan"، الهدف الرئيسي من هذه المنظومة ضمان حماية المواقع المهمة من هجمات الطائرات المسيرة الصغيرة، ويمكن لها البحث والكشف وقمع الدرونات باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية ".

ووفقا للمعلومات التي أوردتها اللجنة فإن رادارات المنظومة قادرة على اكتشاف المسيرات الصغيرة على مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات، أما المعدات البصرية الإلكترونية للمنظومة فيمكنها اكتشاف الدرونات على مسافة لا تقل عن 1.8 كلم، كما يمكن للمنظومة قمع الدرونات على مسافة لا تقل عن 400 متر.

وتم تركيب المنظومة على هيكل عربة MZKT-500-200-010 قادرة على اجتياز الطرق الوعرة، وصممت العربة لتكون متعددة المهام إذ يمكن استعمالها أيضا لنقل العسكريين والمعدات الرادارية والإلكترونية العسكرية ومنظومات الأسلحة المتنوعة.