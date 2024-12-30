كييف توقع اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض من واشنطن مدعوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:29 مساءً - وقعت وزارة المالية الأوكرانية اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 15 مليار دولار من الولايات المتحدة، بضمان العائدات من الأصول الروسية المجمدة.

وكتب رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال عبر "تلغرام" اليوم الاثنين: "ستوفر الولايات المتحدة لأوكرانيا 15 مليار دولار، مضمونة بدخل مستقبلي من الأصول الروسية المجمدة"، موضحا أن اتفاقية بهذا الشأن وقعت عليها وزارة المالية الأوكرانية والبنك الدولي.

وأضاف أن هذه الأموال تأتي في إطار مشروع "السلام في أوكرانيا" وكجزء من مساهمة الولايات المتحدة بمبلغ 20 مليار دولار بموجب مبادرة من مجموعة السبع.

وفي وقت سابق، ذكر شميغال أن كييف تلقت الدفعة الأولى بقيمة مليار دولار بضمان الأصول الروسية المجمدة.

وردا على ذلك حذر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، من أن تحويل أموال إلى أوكرانيا على حساب عائدات الأصول الروسية المجمدة من قبل الغرب، يمكن أن يصبح في المستقبل سببا لدعوى قضائية، إذ تعتبر هذه الموال قد سرقت من روسيا.

وفي أكتوبر اعتمد زعماء مجموعة السبع بيانا مشتركا أعلنوا فيه أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن تفاصيل قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، مؤكدين أن القروض "ستتم خدمتها من الدخل المستقبلي من الأصول السيادية الروسية المجمدة بموجب الأنظمة القانونية لدول مجموعة السبع والقانون الدولي".

وتعهدت الولايات المتحدة بتخصيص 20 مليار دولار لأوكرانيا، فيما تقرر تخصيص الثلاثين مليار دولار المتبقية من خلال الجهود المشتركة لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.