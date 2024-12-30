هيئة السكك الحديدية فى النمسا تواجه أزمة نقص العمالة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:29 مساءً - تواجه هيئة السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية أزمة بسبب نقص حاد في العمالة.

وقال أندرياس متى المدير التنفيذي للهيئة المعروفة اختصارا باسم ÖBB أن هناك حاجة بشكل عاجل للعمالة المدربة عالية الكفاءة.

وقال مدير الشركة - في بيان اليوم الاثنين - إن هناك 3400 وظيفة متاحة كل عام، لافتا إلى أن الحاجة الهائلة للموظفين لا ترجع فقط إلى تزايد أعداد الركاب ولكن أيضًا إلى تغير الأجيال نتيجة تزايد أعداد المحالين للتقاعد.

وأضاف أن الشركة توفر وظائف آمنة في ظل الأوقات الصعبة اقتصاديًأ التى تعاني منها البلاد والعديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر أن أعداد الركاب المتزايدة توسع الأعباء على نظم التشغيل وتؤدي إلى تأخيرات وعدم انتظام القطارات والأعطال الفنية، لافتا إلى أن الشركة تقبل أيضا مغيري المهنة الأصلية.