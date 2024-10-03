التعليم العالي: الإعلان عن منح دراسية باليابان مقدمة من البنك الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 08:30 صباحاً - في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدعم الباحثين، وتوفير كل السُبل للارتقاء بجودة البحث العلمي، أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الإدارة المركزية للبعثات، إفادة المكتب الثقافى المصرى بطوكيو عن إعلان منحة البنك الدولي - بنك التنمية الآسيوي لدراسة الماجستير في برنامج السياسة الاقتصادية والعامة، وذلك بجامعة تسوكوبا اليابانية، للعام الأكاديمي "2025_2026".

علمًا بأن التقديم مفتوح خلال الفترة من (2 ديسمبر 2024 - 17 يناير 2025).

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يمكن الرجوع للموقع التالى:

https://moe.gov.lk/.../EconomicandPublicPolicyUnuversityo...

https://pepp-cepgt.hass.tsukuba.ac.jp/general-admission/

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.