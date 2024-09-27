الأهلي يخطف هدفا من الزمالك بضربة جزاء تفجر الجدل في الشوط الأول بالسوبر الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 08:35 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً باستاد المملكة أرينا بالرياض في السوبر الأفريقي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأت المباراة بفترة جس النبض وانحصار اللعب وسط الملعب قبل أن يسدد وسام أبو علي ضربة حرة مباشرة أنقذها محمد عواد ببراعة، قبل أن يرد ناصر ماهر بتسديدة قوية تمر بجوار القائم اليمين بقليل.

هدأ أداء الفريقين وأن كان الزمالك هو الأكثر استحواذاً على مُجريات المباراة وتعرض محمد هاني لإصابة وتلقى العلاج، ثم واصل المشاركة قبل أن يسقط هاني مرة أخرى ويضطر لمُغادرة أرض الملعب للإصابة في الدقيقة 27، وشارك عمر كمال عبد الواحد بدلاً منه.

نشط أداء الزمالك تدريجياً ونال أكرم توفيق بطاقة صفراء في الدقيقة 32 بسبب عرقلة نبيل عماد دونجا، وأهدر أكرمن توفيق فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي بعدما تلقى تمريرة جيدة لكنه سددها ضعيفة في يد محمد عواد قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو ويطلب من حكم الساحة مشاهدة اللعبة في الفار، بسبب وجود عرقلة من حمزة المثلوثي لـ"قدم" أكرم توفيق ما تسبب في تسديدة ضعيفة من أكرم.

بعد اللجوء إلى تقنية الفار احتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي وأشهر بطاقتين صفراويتين لثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للإعتراض على قرار الحكم ، وتوقفت المباراة عدة دقائق للإعتراض على الحكم قبل أن يسجل وسام أبو علي هدفاً للأهلي من ضربة الجزاء في الدقيقة 44.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك وحدث احتكاك بين رامي ربيعة ونبيل عماد دونجا في منطقة جزاء الأهلي ، بعدما تعرض أحمد مصطفى زيزو سددها عبد الله السعيد ليتدخل دفاع الأهلي وينقذ الموقف ، وأهدر امام عاشور فرصة خطرة للأهلي قبل أن يعود الزمالك للسيطرة على المباراة لإحراز هدف التعادل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف وسام ابو علي.

يضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله ، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور ، حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من : محمد عواد ، عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك ، نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد ، مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري وأحمد مصطفى "زيزو".

ولعب الأهلى أمام الزمالك 9 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، حقق الفريق الأهلاوى 6 انتصارات مقابل 3 تعادلات، دون أن يحقق الأبيض أى انتصار فى البطولة القارية على منافسه منذ عام 2005 حتى الآن، وسجَّل لاعبو الأهلى 17 هدفًا فى شباك الزمالك بدوري أبطال أفريقيا، فيما أحرز لاعبو الزمالك 9.

وتقابل الفريقان في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2005، حين فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4ـ1 في مجموع المباراتين، كما التقى الطرفان في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، وفاز الأهلي أيضًا في المباراة الحاسمة بنتيجة 2ـ1، على ملعب القاهرة الدولي، 27 نوفمبر 2020.

وبعيدًا عن الأدوار الإقصائية، تواجه الأهلي والزمالك في 6 مباريات ضمن مرحلة المجموعات بالبطولة القارية، فاز الأحمر في 3 مع 3 تعادلات، دون أن يحقق الأبيض أي انتصار.

وفي بطولة كأس السوبر الأفريقي، حقق فريق الزمالك الفوز على الأهلي بنتيجة 1ـ0، 16 يناير 1994، في جوهانسبرج العاصمة الجنوب أفريقية، بهدف أيمن منصور، مهاجم الفريق السابق، ليحقق انتصاره الوحيد على منافسه في النهائيات القارية.

وعلى مستوى المباريات النهائية القارية بين الفريقين، تعد مواجهة الرياض النهائي الثالث تاريخيًّا بين الأهلي والزمالك، بعد أن فاز الأبيض أولًا على الأحمر في جنوب أفريقيا بهدف، في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 1994، ثم انتصر الأهلي في آخر نهائي جمع الطرفين بنتيجة 2ـ1 في القاهرة، بنهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2020.