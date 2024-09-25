وزير الخارجية يؤكد ضرورة إيلاء الأزمة في السودان الاهتمام الكافي لإنهاء معاناة السودانيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 07:33 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء مع السناتور الديمقراطى كريس كونز، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب د. عبد العاطي عن الارتياح للتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مشيراً لانعقاد لإطلاق الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي مؤخراً، بالإضافة إلى انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يوميّ 4 و5 سبتمبر 2024 في واشنطن، والاعداد لعقد منتدى مستقبل مصر الاقتصادي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية خلال النصف الاول من العام القادم، وغيرها من الفعاليات، وبما يعكس الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين في اطار من التعاون والثقة والاحترام المتبادل.