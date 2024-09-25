نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يشارك في مؤتمر دولي لتعزيز الشراكات بين أوروبا وإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في مؤتمر الفضاء الذي نظمه الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2024 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر وكالة الفضاء الأوروبية في روما.

ركزت جلسات المؤتمر على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين أوروبا وإفريقيا في مجال الفضاء، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين الجانبين لدعم التنمية المستدامة في مجالات حيوية مثل الاتصالات الرقمية، الطاقة، والنقل، إلى جانب مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي.



خلال المؤتمر، استعرض المشاركون مبادرات عديدة، منها برنامج كوبرنيكوس، الذي يوفر بيانات فضائية دقيقة لدعم السياسات البيئية والزراعية، حيث يتم استخدام هذه البيانات لمراقبة الأرض وإدارة الموارد الطبيعية والتنبؤ بالكوارث الطبيعية. وأشاد الأستاذ الدكتور شريف صدقي بالدور الريادي لمصر في إفريقيا في مجال الفضاء، مشيرًا إلى الجهود المصرية الرامية إلى توظيف البيانات الفضائية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.