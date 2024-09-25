نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة بتابع كثافة الطلاب داخل الفصول ونظافة المدارس بالبدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مدارس إدارة البدرشين التعليمية، وكان في استقباله لدى الوصول مدير عام الإدارة ومدير التعليم الابتدائي بالإدارة.

حيث زار وكيل تعليم الجيزة، مدرستي فتحى بشير الثانوية المشتركة، ومدرسة المرازيق الإعدادية المشتركة.

حيث هدفت الزيارة متابعة كثافة الطلاب داخل الفصول، ونظافة المدرسة ومحيطها، ووجود هيئة التدريس والالتزام بالمناهج، وتوافر المقاعد والديسكات.

كما اطمأن سلومة على أبنائه الطلاب وتحاور مع المعلمين بشأن مادة العلوم المتكاملة وكذلك الطلاب لمعرفة إذا كان هناك ما يواجههم من مشكلات.

وقد أثنى وكيل تعليم الجيزة، على المجهود المبذول من قبل مدير عام الادارة وقيادات الإدارة ومديري المدارس لإنتظام العملية التعليمية بالإدارة.

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