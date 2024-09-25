ضبط تشكيل عصابى وراء تزوير المحررات الرسمية بالشرقية مقابل أموال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 09:36 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بقطاع الأحوال المدنية" قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية لإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على مؤهلات دراسية "مزورة" لإثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وأقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.. وعثر بحوزتهما على (4 أختام شعار الجمهورية "مزورين" - 2 أكلاشيه أجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير - عدد من الشهادات والمستندات المزورة والمعدة للتزوير).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.