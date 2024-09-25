القضاء على مخالفات البناء أبرزها.. قرارات محافظ الجيزة في لقائه مع المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 10:34 صباحاً - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءه الأسبوعي مع المواطنين بديوان عام المحافظة، للتعرف على شكاوى وطلبات المواطنين بشكل مباشر والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وشهد اللقاء بحث عدد من الشكاوي بحي الدقي تضمنت وجود أعمال بناء مخالف بعقارين بشارعي التحرير وجمعية النسر ، وكذا وجود حواجز حديدية بالشارع مما يؤثر علي السيولة المرورية .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بالمعاينة علي الطبيعة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة المخالفات والحواجز الحديدية استجابة لمطالب المواطنين .

كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بقطع المرافق عن أحد المخابز السياحية الكائنة أسفل أحد العقارات بشارع أحمد عرابي لعدم الحصول علي التراخيص اللازمة وغير ملتزم بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية مما يعرض حياة المقيمين للعقار للخطر إلي جانب مراجعة تراخيص جميع الأنشطة التجارية بالعقار محل الشكوي حفاظاً علي آمن وسلامة قاطني العقار .

كما كلف محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة بمتابعة الشكوي المقدمة من أحد المواطنين المقيمين بترعة الزمر بمنطقة نصر الدين والتي يتضرر فيها من قيام أحد الملاك ببناء غرفة في المسافة الجانبية وضمها إلي شقته وذلك بالمخالفة للقانون وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين للاستجابة إلي مطالبهم وحل الشكاوي التي تواجههم للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لهم .