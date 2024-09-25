ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 11:35 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بمنزله .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مسكن المتهم وتم ضبطه ، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (بندقية خرطوش – 4 طبنجات - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين بسبب خلافات حول الجيرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .