وزارة العمل : ندوة تثقيفية حول ريادة الأعمال ضمن فعاليات البرنامج التدريبي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 09:35 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة تثقيفية على هامش البرنامج التدريبي على مهن التفصيل والحياكة لعدد 21 متدربة ، بوحدة التدريب المتنقلة بقرية نوى بشبين القناطر ، بعنوان : "ريادة الأعمال من أجل فرص عملٍ لائقة " تحقيقاً لأهداف المبادرة في بناء الإنسان المصري ، وتطوير اقتصاد تنافسي وتأمين فرص العمل اللائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وفى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى تأهيل الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل ، وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وريادة الأعمال ، وتوجيههم للحصول على فرص عمل لائقة داخل منشآت القطاع الخاص فى ضوء سياسة وزارة العمل في التدريب من أجل التشغيل والتى تقوم المديريات التابعة لها بتنفيذها فى المحافظات ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ،أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضافت مدير المديرية ، أن الندوة التثقيفية جرت فعالياتها تحت إشراف تنفيذى من مدير المديرية ، و فوزى صابر وكيل المديرية ، تحت رعاية اللواء أيمن عطية محافظ القليوبية ..