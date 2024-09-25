وزارة العمل : ندوة توعوية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمحافظة دمياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 10:33 صباحاً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة 2024 – 2027، نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوة توعية بمقر جمعية تنمية المجتمع بـ كفر البطيخ ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، بحضور أكثر من ٢٠٠ شخص من أبناء القرية والمدارس وكافة الجهات الحكومية ، بمشاركة كلاً من مديرية الصحة ، والطب البيطري ، والشباب والرياضة والتموين ، والوحدة المحلية ، والتأمينات الاجتماعية ، وجمعية تنمية المشروعات ، وكذلك جامعة دمياط وكلية الزراعة ، والمجلس القومي للمرأة ، تناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أنه امتدت الفعاليات حتى الساعة الثامنة مساءً جرى خلالها أيضاً تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين ، والكشف الطبي وعمل التحاليل ، وتوزيع كروت معاش تكافل و كرامة ، و توفير عربات وزارة التموين بالسلع المخفضة الأسعار ..