وزير الصحة يستقبل ممثلي شركة «نوفارتس» لتعزيز التعاون في ملف تطوير الصناعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 09:35 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد من ممثلي شركة نوفارتس مصر للصناعات الدوائية، لبحث سبل التعاون في تطوير الصناعات الدوائية، والتوسع في جذب الاستثمارات على الصعيدين المحلي والعالمي.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء، حديثه بالترحيب بممثلي الشركة، وعلى رأسهم الدكتورة جيهان المر الرئيس الجديد لمجلس إدارة نوفارتس، التي وجه لها التهنئة وتمنى لها السداد ودوام التوفيق في مهمتها الجديدة، كما وجه الشكر للوفد على جهودهم المبذولة وتعاونهم المستمر في العديد من الملفات الصحية، مؤكدًا أن «نوفارتس» تُعد إحدى الشركات الرائدة بمجال تطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد مناقشة الخطط المستقبلية للتوسع في تطوير الصناعات المحلية للدواء، وكذلك بحث الآليات المتبعة عالميًا للتوسع في الاستثمارات الدوائية وجذب المستثمر المحلي والأجنبي، الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة المصرية في توطين الصناعة الدوائية، مؤكدًا امتلاك مصر لقدرات فنية وكوادر بشرية تؤهلها لأن تكون مركزًا رائدًا في الصناعات الدوائية والتصدير لدول إفريقيا وشرق آسيا وأوروبا، منوها إلى حرص الدولة المصرية على التشارك في وضع استراتيجية واعية لترشيد الاستهلاك الدوائي، فضلًا عن نشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن الدولة المصرية لديها رؤى مستقبلية واعية بملف الصناعات الطبية بإختلاف أنواعها، والتزام وزارة الصحة بدورها في تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج الدوائي، إلى جانب التزام الدولة بإحكام الرقابة على جميع المنافذ الدوائية لضمان استقرار سوق الدواء.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المستشفيات، ومن جانب شركة نوفارتس الدكتور إسلام أنور مدير المصانع، الدكتور عمر نصر رئيس قطاع العلاقات العامة للشركة، والدكتور محمد صبري الشربيني رئيس قطاع دعم الأسواق ووحدة توفير الدواء.