التحالف الوطنى: امتحان محو أمية فى الجيزة ضمن حملة "إيد واحدة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 04:38 مساءً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وضمن حملة إيد واحدة، عقدت مؤسسة أبو العينين الخيرية، امتحانًا لمحو الأمية بمقرها في الجيزة، حيث كان المستهدف إقامة لجنتين للامتحان، بحضور ممتحنين من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، ولكن نظرًا للإقبال الكبير من أهالي الجيزة، تم عقد 4 لجان للامتحان، وذلك في إطار سعي المؤسسة لتطوير المهارات وبناء الإنسان.

تعمل مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري بجد على تعزيز التعليم ومحو الأمية في المجتمع، حيث تركز على تطوير برامج تعليمية مبتكرة تساعد على تعليم الكبار وتوفير بيئة تعليمية شاملة لهم، ويعتبر محو الأمية ركيزة أساسية في تمكين الأفراد والمجتمعات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تعمل المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مما يعزز من تأثير برامجها وشراكاتها، وبتعليمات من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الإدارة، وسمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس الإدارة، تسهم المؤسسة في نشر الوعي وتعزيز أهمية التعليم للجميع.

تشدد مؤسسة أبو العينين على دور محو الأمية في تحسين ظروف الحياة وزيادة الفرص الاقتصادية. المؤسسة ذات تمويل ذاتي ولا تقبل التبرعات، مما يعكس التزامها بالاستقلالية والشفافية في عملها.

تأتي هذه الانشطة ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.