نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار القاهرة يستقبل 547 رحلة جوية خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم، 547 رحلة جوية تقل 73 ألفا و990 مسافرا حول العالم، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بقطاع الطيران المدني للتيسير على المسافرين.

ومن المقرر طبقا لجداول التشغيل أن يستقبل المطار خلال الـ24 ساعة الجارية، 271 رحلة جوية تقل 35 ألفا و248 مسافرا، فيما يغادر المطار عبر مبانيه الثلاثة 276 رحلة جوية تقل 38 ألفا و742 مسافرا وسائحا، وذلك بالتنسيق مع قيادات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ومن جانبها، اتخذت سلطات مطار القاهرة جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال ضيوف مصر، وتيسير حركة الركاب فور وصولهم لصالات السفر والوصول لضمان راحة وسلامة المسافرين والسائحين من خلال تخفيف التكدس بكاونترات الجوازات والجمارك، وصالات دخول الركاب والمسافرين لأماكن التفتيش الأولى بصالات السفر.

تخصيص فريق عمل لاستقبال رواد مطار القاهرة الدولي

وكانت شركة ميناء القاهرة الجوي أعلنت تخصيص فريق من العلاقات العامة والإعلام لاستقبال ضيوف مصر من الركاب والمسافرين والسائحين بقيادة الدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بالشركة؛ للتيسير على المواطنين والسائحين والوافدين خلال فترة تواجدهم بصالات السفر والوصول.