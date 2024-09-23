نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي يكشف عيوب ومميزات الواجب المنزلي الموحد للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن الواجب المنزلي الموحد للطلاب في كل صف دراسي على مستوى الجمهورية يحمل القليل من المميزات والكثير من السلبيات.

ورصد شوقي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" أنه من ضمن مميزات الواجب المنزلي الموحد الأتي:

1-ضمان وجود واجبات حقيقية يلتزم بها الطلاب

2- إلزام الطلاب بالحضور إلى المدرسة.

3-إلزام المعلمين بالشرح في الحصص

4-القضاء على ظاهرة وجود بعض الدرجات للواجبات دون وجود واجبات حقيقية

5-التغلب على ظاهرة وضع بعض المعلمين واجبات تفوق مستوى الطلاب لإجبارهم على الدروس الخصوصية

6-توفير أدلة أو قرائن على الدرجات التي يحصل عليها الطالب على الواجبات

بينما جاءت العيوب كالتالي:

1-إتاحة الفرصة للطالب لغش الإجابات دون أن يحلها بنفسه وبالتالي انتفى الهدف من تلك الواجبات

2- قد يقوم ولي الأمر بحل تلك الواجبات نيابة عن ابنه من أجل أن يتفرغ للدروس الخصوصية

3-تشجيع بعض المكتبات الخارجية على بيع الإجابات للطلاب

4-لا تراعى تلك الواجبات الفروق الفردية بين مستويات الطلاب المختلفة.

5-تحميل أولياء الأمور أعباء مادية زيادة من اشتراكات في الانترنت وتحميل وطباعة الواجبات

6-تقييد حرية وابداع المعلم في وضع تكليفات تناسب طلابه

7-توليد نسخ كربونية متشابهة من الطلاب ولا تتيح لهم المجال للإبداع أو التفكير

8-تشجيع ثقافة سعى الطالب للحصول على درجة الواجب بأي وسيلة ولو بالغش دون أي اهتمام بالتعلم الحقيقي

9-لا تناسب الطلاب الذين تغيبوا عن الحصص بشكل قهري ومضطرين لحلها وبالتالي لا مفر أمامهم الا غشها

10-لا تناسب الطلاب في الفصول التي تغيب عنها المعلم لعدة حصص لسبب ما أو لأخر

واختمم أنه كان من الأفضل أن تقوم الوزارة بوضع اطار عام أو مواصفات للواجب المنزلي يلتزم بها المعلمون تحت إشراف الموجهين وليس تحديد الواجبات وتوحيدها، مثلما هو الحال في الزى المدرسي.