أخبار مصرية

"أبو هشيمة الخير وحياة كريمة" توزعان آلاف الشنط والمستلزمات الدراسية على طلاب بني سويف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو هشيمة الخير وحياة كريمة" توزعان آلاف الشنط والمستلزمات الدراسية على طلاب بني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مؤسستا حياة كريمة وأبو هشيمة الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي احتفالية العودة للمدارس، والتي حضرها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ومصطفى الجمل المستشار الإعلامي لمؤسسة ابو هشيمة الخير، وبسام عبد التواب منسق عام مؤسسة أبو هشيمة الخير بمحافظة بني سويف.

قامت المؤسستان بتوزيع الآلاف من الشنط المدرسية ومستلزمات الدراسة، وقدم الدكتور محمد هاني غنيم التهنئة لأهالي محافظة بني سويف بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبداية  العام الدراسي، موجها الشكر لمؤسستي حياة كريمة وأبو هشيمة الخيّر على الجهد المبذول لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف

IMG-20240915-WA0006
IMG-20240915-WA0006
IMG-20240915-WA0003
IMG-20240915-WA0003
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا