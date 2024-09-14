وزير التعليم العالي يتابع حادث تصادم قطارين بالزقازيق ويوجه برفع درجة الاستعداد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 07:32 مساءً - يتابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطارين الزقازيق اليوم السبت ، ووجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

وأوضح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق يرأس فريق عمل من كبار الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وكانت سيارات الإسعاف بوزارة الصحة قد نقلت ٢٦ حالة مصابة إلى مستشفى الزقازيق الجامعي عقب الحادث مباشرة ، لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

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