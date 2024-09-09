نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بدء تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2024.. خطوات التسجيل والكليات المتاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024 تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني للالتحاق بالكليات والمعاهد الأزهرية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يستمر تسجيل الرغبات حتى الخميس 12 سبتمبر الجاري. ويسعى الطلاب إلى معرفة كيفية التسجيل والخطوات اللازمة لاختيار الكليات المتاحة.

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

وأعلنت جامعة الأزهر عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني من الثانوية الأزهرية ابتداءً من اليوم 9 سبتمبر، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني. ويشمل التسجيل كافة الكليات والمعاهد الأزهرية المتاحة للعام الدراسي 2024، حيث يمكن للطلاب ترتيب رغباتهم بناءً على المجموع الذي حصلوا عليه في الامتحانات.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

يمكن للطلاب وأولياء الأمور تسجيل الرغبات بسهولة باتباع الخطوات التالية عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

الدخول إلى موقع تنسيق الثانوية الأزهرية: من خلال الرابط الرسمي لـ موقع التنسيق الإلكتروني.

اختيار خدمة "تسجيل تنسيق الثانوية الأزهرية 2024".

إدخال بيانات الطالب الشخصية: يشمل ذلك رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

إدخال الرمز التأكيدي: يجب كتابة الرمز التأكيدي لتأكيد تسجيل الرغبات لأول مرة.

مراجعة البيانات: بعد إدخال البيانات ستظهر شاشة تحتوي على قائمة الكليات المتاحة، ويجب مراجعة البيانات قبل الانتقال للخطوة التالية.

ترتيب الرغبات: يقوم الطالب بترتيب الكليات والمعاهد حسب رغبته بناءً على التخصصات والمجالات المتاحة.

تأكيد التسجيل: بعد ترتيب الرغبات، يتم الضغط على "تسجيل" لحفظ البيانات وإتمام عملية التسجيل.

طباعة استمارة الرغبات: يفضل طباعة استمارة الرغبات كمرجع للطالب بعد الانتهاء من التسجيل.

الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

وتشمل الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 مجموعة متنوعة من التخصصات مثل كليات الشريعة والقانون، وكلية الدعوة الإسلامية، بالإضافة إلى الكليات العلمية مثل الطب والصيدلة والهندسة. يجب على الطلاب اختيار الكليات التي تناسب مجموعهم وتطلعاتهم المهنية.

ملاحظات مهمة لطلاب الثانوية الأزهرية

من المهم التأكد من صحة البيانات المدخلة أثناء عملية التسجيل لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على قبول الطالب في الكلية التي يرغب فيها.

يجب على الطلاب متابعة الموقع الرسمي للتنسيق بشكل دوري للتأكد من اكتمال عملية التسجيل والاطلاع على أي تحديثات أو تعديلات.

ويمكن للطلاب باتباع هذه الخطوات، تسجيل رغباتهم بسهولة وضمان التسجيل في الكليات التي تناسب ميولهم ومجموعهم الدراسي.