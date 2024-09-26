القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بسيدني تقوم بمهمة قنصلية إلى مدينة ”بريزبن”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - في خطوة تعكس حرص الحكومة المصرية على التواصل مع أبنائها في الخارج وتقديم أقصى درجات الدعم لهم، وعلى سعي القنصلية العامة المصرية في سيدني لتيسير الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالولايات الواقعة ضمن اختصاص القنصلية العامة بسيدنى، قام السيد السفير محمد خليل، قنصل جمهورية مصر العربية العام في سيدني، وأعضاء البعثة بمهمة قنصلية إلى مدينة "بريزبن" عاصمة ولاية كوينزلاند، وذلك يوم ٢١ سبتمبر الجاري، بمقر جمعية IWA Australia حيث تم تنظيم يوم مفتوح لتقديم عدد من الخدمات القنصلية لأبناء الجالية المصرية في الولاية، شملت تجديد بطاقات الرقم القومي، وتجديد جوازات السفر، واستخراج شهادات الميلاد، والتصادق على الزواج، فضلاً عن إصدار العديد من التصديقات والتوكيلات الشخصية والشهادات الإدارية، بجانب التجاوب مع عدد من استفسارات المواطنين حول عدد من المعاملات القنصلية.

كما شارك السيد القنصل العام في الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس جمعية IWA Australia ، والتي تعد إحدى أبرز الجمعيات الأهلية في الولاية. وقد حضر الحفل عدد من المسؤولين الأستراليين، من بينهم السيدة شاريس مالن، وزيرة خدمات الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والسيدة شانون فينتيمان، وزيرة الصحة والصحة النفسية وخدمات الإسعاف والنساء.

هذا، وقد ألقى السيد القنصل العام كلمة خلال الحفل أشاد فيها بدور الجمعية في خدمة المجتمع الأسترالي وتعزيز التنوع الثقافي. كما أكد على فخر مصر بإنجازات أبنائها في الخارج، مشيراً إلى أن قصة نجاح الجمعية تمثل نموذجاً يحتذى به.

شهدت الزيارة تفاعلاً كبيراً من قبل الجالية المصرية في بريزبن، التي عبرت عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها القنصلية لتسهيل إجراءاتهم وتلبية احتياجاتهم. وأكد العديد من الحضور على أهمية هذه الزيارات في تقريب المسافات بينهم وبين وطنهم الأم.