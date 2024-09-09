نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد 200 ألف فدان فول صويا في مصر.. المنيا في المقدمة بمساحة 75 ألف فدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد موسم حصاد فول الصويا نشاطًا واسعًا في مختلف محافظات مصر، حيث بلغت المساحة الإجمالية المزروعة بالمحصول نحو 200 ألف فدان. وتأتي محافظة المنيا في الصدارة بمساحة زراعية تقدر بـ 75 ألف فدان من إجمالي المساحات المزروعة. تتميز منطقة مصر الوسطى، وخاصة محافظة المنيا، بالخبرة الكبيرة في زراعة البقوليات، مما يجعلها الأعلى في معدلات الإنتاجية مقارنة بباقي المحافظات.

موعد زراعة فول الصويا وإنتاجية الفدان

ويُزرع محصول فول الصويا في مصر بدايةً من أبريل حتى نهاية سبتمبر، ويعتبر أفضل توقيت للزراعة من منتصف أبريل حتى منتصف يونيو. يحتاج الفدان الواحد من 30 إلى 40 كجم من التقاوي المعتمدة، وتترواح إنتاجية الفدان بين 10 و13 أردبًا. يتميز المحصول بكونه يحتاج إلى الري ما بين 4 إلى 5 مرات فقط خلال دورة زراعته، وهو ما يجعله مناسبًا للمناطق التي تعاني من نقص المياه. كما يساهم فول الصويا في توفير علف عالي الجودة للمواشي على مدار العام.

فول الصويا.. محصول مزدوج للبقوليات والزيوت

وأوضح أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن فول الصويا يعد من المحاصيل المزدوجة، حيث يجمع بين البقوليات والزيوت، ويعتبر مكونًا أساسيًا لإنتاج الأعلاف بنسبة تصل إلى 30%. كما يستخدم في الصناعات الغذائية لإنتاج الزيوت ودقيق الصويا، ويُعد من أكثر المحاصيل استهلاكًا على مستوى العالم بفضل غناه بالبروتين والأحماض الدهنية الأساسية.

التحديات والفرص في زراعة فول الصويا

ومع تزايد الطلب العالمي على فول الصويا، تبرز الحاجة إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل مستدام لمواجهة تحديات مثل التغيرات المناخية ونقص الموارد والضغوط على الأراضي الزراعية. يُساهم فول الصويا أيضًا في تحسين خصوبة التربة بفضل جذوره التي تعمل على تثبيت النيتروجين الجوي، وهو ما يقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.

فوائد فول الصويا لصناعة الأعلاف والصحة

وبحسب الدكتور إيهاب الحارتي، أستاذ البقوليات بمعهد المحاصيل الحقلية، فإن فول الصويا يُعد مصدرًا هامًا للبروتين، حيث تحتوي البذور على نسبة تزيد عن 40% من البروتين، مما يجعله مكونًا رئيسيًا في صناعة الأعلاف ومشروعات الإنتاج الحيواني. إضافة إلى ذلك، يتم استخلاص زيت فول الصويا الذي يحتوي على نسبة 20% من الزيوت الصحية، مما يجعله أحد العناصر الأساسية في الصناعات الغذائية.

أهمية فول الصويا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية

كما تعتبر زراعة فول الصويا خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يوفر مصدرًا غنيًا بالبروتين لسد احتياجات السكان المتزايدة. كما تساهم زراعته في دعم الاقتصاد الزراعي، من خلال زيادة العائدات الاقتصادية للمزارعين وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الزراعية والصناعية.