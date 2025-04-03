مال وأعمال

الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد

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  • الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد 1/9
  • الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد 2/9
  • الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد 3/9
  • الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد 4/9
  • الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد 5/9
  • الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد 6/9
  • الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد 7/9
  • الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد 8/9
  • الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تطالب أمريكا بإلغاء فوري للرسوم الجمركية وتتوعد بالرد من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 03:14 مساءً - العربية نت _ طالبت الصين اليوم الخميس الولايات المتحدة بإلغاء أحدث رسومها الجمركية على الفور وتوعدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة حول العالم.

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وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الخطوة الأمريكية تتجاهل توازن المصالح الذي تم التوصل إليه عبر مفاوضات تجارية متعددة الأطراف على مر السنين، كما تغفل حقيقة استفادتها الكبيرة من التجارة الدولية.

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وأضافت الوزارة أن “الصين تعارض هذا الأمر بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها”، في الوقت الذي يبدو فيه أن أكبر اقتصادين في العالم على وشك الانخراط بشكل أعمق في حرب تجارية من شأنها أن تهز سلاسل التوريد العالمية.

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وأعلن ترامب أمس الأربعاء أن الصين ستواجه رسوما جمركية بنسبة 34% بالإضافة إلى 20% فرضها عليها في وقت سابق من هذا العام، ليبلغ إجمالي الرسوم الجديدة 54% ويقترب من نسبة 60% التي هدد بها خلال حملته الانتخابية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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