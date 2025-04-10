نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة رينجرز ضد أتليتك بلباو في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتليتك بيلباو الإسباني، مواجهة قوية أمام نظيره فريق رينجرز، مساء اليوم الخميس الموافق 10 إبريل الجاري، في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة أتليتك بيلباو ضد رينجرز في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن يتم بدء مباراة أتليتك بيلباو ضد رينجرز، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتك بيلباو ضد رينجرز في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن مباراة أتليتك بيلباو الإسباني ضد رينجرز في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، من المقرر أن يتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورت 8.