نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاتسيو ضد بودو غيلمت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 10 إبريل الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي، مع نظيره فريق بودو غيلمت في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة لاتسيو ضد بودو غيلمت في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة لاتسيو الإيطالي ضد بودو غيلمت، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة: 8.45 مساءً بتوقيت الإمارات، 6.45 مساءً بتوقيت مصر، 7.45 مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو ضد بودو غيلمت في الدوري الأوروبي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة لاتسيو ضد بودو غيلمت، في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم مساء اليوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة بي إن سبورت اكسترا 2