عاجل:- الاتحاد الأوروبي يؤجل تطبيق التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا

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أحمد جودة - القاهرة - قررت المفوضية الأوروبية تأجيل تطبيق التعريفات الجمركية المضادة على الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 90 يومًا، وفقًا لما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس، حيث أكدت أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإعطاء فرصة للمفاوضات مع واشنطن.

وأضافت فون دير لاين أن جميع الخيارات لا تزال مفتوحة في حال عدم التوصل إلى اتفاق في الفترة المحددة.

مواصلة الأعمال التحضيرية للإجراءات المضادة

وفي نفس السياق، شدد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة إلى واشنطن مفادها: "نحن مستعدون للتفاوض. دعونا نتحدث".

كما أشار المتحدث إلى أن الأعمال التحضيرية لإجراءات إضافية ضد الولايات المتحدة مستمرة، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي لن يتردد في اتخاذ خطوات إضافية إذا لم تثمر المفاوضات الحالية عن نتائج ملموسة.

القرار الأمريكي بخصوص الرسوم الجمركية

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في وقت سابق على مجموعة من الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة، وكان من المقرر تنفيذ هذه الإجراءات في 15 أبريل 2025.

وجاء هذا الرد الأوروبي على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار ردود فعل قوية من قبل القارة العجوز.

تعليق الرسوم الأمريكية على الدول والشركاء

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على واردات عدة دول وشركاء تجاريين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب إن هذا القرار يهدف إلى إعطاء فرصة للمفاوضات مع الدول التي لم ترد على الرسوم الأمريكية.

في الوقت نفسه، أعلن ترامب عن زيادة الرسوم الجمركية على الصين بنسبة 125% بأثر فوري، في خطوة وصفها بأنها رد على عدم احترام الصين للأسواق العالمية.